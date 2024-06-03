К тысячелетию Суздаля в городе стартовал первый этап большого проекта озеленения Суздаль в...

К тысячелетию Суздаля в городе стартовал первый этап большого проекта озелененияСуздаль в цвету... В центре тысячелетнего города-музея стартовал первый этап большого проекта озеленения. Благоустройство исторической территории стало подарком Суздалю-юбиляру.Вместе - к зелёной цели. Тысячи цветов и кустарников для древнего города. И это только начало. В преддверии торжеств в честь юбилея Суздаля преображать старинный город собрались десятки волонтеров культуры, работники службы благоустройства, местные жители. Работы прошли возле Кресто-Никольской церкви. Для каждого из участников акции - это личный вклад в озеленение музея под открытым небом.Алла Калитина, заведующая отделом детского чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Благоустраиваем город. Это первый раз, когда мы занимаемся именно посадкой. Всегда помогаем. Всегда все, что в наших силах мы делаем.Марина Назарова, заведующая отделом молодежного чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Растения требуют, чтоб их посадили. Чтобы им было хорошо, комфортно, поэтому мы здесь. Украшаем город Суздаль, к тысячелетию его.Концепцию "зелёного" Суздаля разработал известный российский ландшафтный архитектор Илья Васецкий. А принес идею "на крыльях" суздальский сокол- птица с герба тысячелетнего города. Геральдический символ вдохновил на создание злаковых цветников. Они имитируют перья птицы.Алиса Бирюкова, глава администрации Суздаля:- Суздальские клумбы должны соответствовать атмосфере города. Его русскости, сказочности. И здесь, например, далеко не все растения подходят для этого озеленения.Первый этап благоустройства позади. Он стал ярким примером частно-государственного партнёрства. Работы в Суздале - важнейшие социально-благотворительного проекта "Благоустройство общественных пространств в малых городах России".Илья, региональный менеджер компании Greenworks:- Также компания "Greenworks" предоставляет городу все озеленительные материалы, также мы предоставляем свою аккумуляторную технику для использования служб города.Второй этап масштабного озеленения начнется в середине июня. Преобразят и местный сквер художников. Сейчас Суздаль украсили 4 тысячи растений, в планах - высадить в 2 раза больше. На зеленом ковре города-сказки появятся можжевельник, вейник и розы.Никита Тарбеев, Мария Артес, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".