К 1000-летнему юбилею Суздаля в сквере возле городских Торговых рядов и Кресто-Никольской церкви высадили 4 тысячи цветов и кустов.

К 1000-летнему юбилею Суздаля в сквере возле городских Торговых рядов и Кресто-Никольской церкви высадили 4 тысячи цветов и кустов. Об этом 1 июня рассказала правительства Владимирской области.Отмечается, что проект озеленения центра Суздаля реализуется в рамках частно-государственного партнёрства совместно с компанией Greenworks. Дизайн разработал ландшафтный архитектор Илья Васецкий.«Основой идеи дизайна стал сокол с герба 1000-летнего города. Перо этой птицы вдохновило автора на создание злаковых цветников оригинальной формы, имитирующей перья», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Высадку осуществляли горожане и волонтёры. Подчёркивается, что это был всего лишь первый этап проекта. В общем счёте в городе-музее появятся порядка 8000 растений, в том числе розы и можжевельники.