На Вокзальной площади во Владимире появится липовая аллея Губернатор Александр Авдеев провел...

На Вокзальной площади во Владимире появится липовая аллеяГубернатор Александр Авдеев провел выездное совещание, на котором обсудили концепцию благоустройства привокзальной территории.Её разработку в прошлом году заказала Горадминистрация. Во второй половине июня должна быть готова документация от застройщика, и через месяц после этого - заключение госэкспертизы.На первом этапе пройдет благоустройство улицы Вокзальной, включающее переустройство инженерных коммуникаций.Второй этап связан с обновлением и озеленением Вокзальной площади. Обещают, что там появятся липовая аллея, живая изгородь, цветы и кустарники.Задача этого года - выполнить все черновые подготовительные работы.