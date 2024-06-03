Конкурс на перевозку пассажиров по маршруту №26С (Юго-Западная – Куйбышева) выиграла компания «Ситибас 33», сообщили в мэрии. Компания начнет обслуживать автобусы с 18 июня. Также по

Конкурс на перевозку пассажиров по маршруту №26С (Юго-Западная – Куйбышева) выиграла компания «Ситибас 33», сообщили в мэрии. Компания начнет обслуживать автобусы с 18 июня. Также по результатам аукциона было определено расписание. Первый рейс будет отправляться в 6:05, а последний – в 21:55. Интервал движения – 15 минут. Что касается нового перевозчика – согласно открытым реестрам,