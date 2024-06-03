Большой Московский цирк на проспекте Вернадского приглашает детей и взрослых посетить открытую репетицию циркового представления.

Есть ли на свете человек, не очарованный цирком? Это в кино можно ходить раз в неделю, а в парк по вечерам, но цирк – это всегда событие. И кто не мечтал, сидя в зрительном зале, побывать за кулисами, выйти на сцену, узнать, как ставятся сложные трюки и своими глазами посмотреть на кормление тигров? Эта мечта может сбыться 22 октября в Цирке на Вернадского, где пройдет открытая репетиция.Ведущие экскурсии – артисты Эдгард и Аскольд Запашные, они не только проведут открытую репетицию своего номера, но и будут с вами на протяжении всего вечера, ответят на вопросы, расскажут интересные истории из жизни цирковых артистов, среди которых много зубастых и хвостатых. Животные в цирке – полноправные участники представления, и тоже называются артистами.Тем, кому особенно повезет, удастся попасть на манеж и почувствовать себя участником представления, гимнастом, акробатом и даже дрессировщиком. В финале можно будет посмотреть на кормление тигров.Посещение открытой репетиции станет волшебным переживанием для ваших детей и возможностью воплотить свои детские мечты для вас.Место проведения: Большой Московский цирк на проспекте Вернадского