Озеро Широха в Меленковском районе признали самым чистым во Владимирской области. Такой вывод сделали эксперты после сравнений проб воды из разных водоемов. Об этом рассказали в

Озеро Широха в Меленковском районе признали самым чистым во Владимирской области. Такой вывод сделали эксперты после сравнений проб воды из разных водоемов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Водоем находится неподалеку от деревни Двоезеры. Поблизости нет крупных населенных пунктов, поэтому те места известны живописной природой. Широха (иногда водоем еще называют Шериха, Шириха или Ширха) имеет