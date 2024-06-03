Петушинский районный суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, до смерти забившего своего...

Петушинский районный суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, до смерти забившего своего знакомогоЗаместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города.Известно, что 2 марта 2024 года обвиняемый встретился со своей девушкой, которая пригласила его к себе в село Марково. Там уже находились её бывший сожитель и мать."В течение нескольких дней вся компания распивала спиртное. Между мужчинами на почве ревности периодически возникали конфликты, в один из которых обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой нанес потерпевшему не менее четырех ударов руками и ногами по голове, после чего продолжил употребление алкоголя", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.На следующее утро мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд Владимирской области.Фото: СУ СК России по Владимирской области