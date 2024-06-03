Личный состав прошел теоретическую и практическую подготовку, а также были проведены специальные противопожарные тренировки с привлечением всех караулов.

Пожарные поезда Горьковской железной дороги готовы к пожароопасному сезону. Личный состав прошел теоретическую и практическую подготовку, а также были проведены специальные противопожарные тренировки с привлечением всех караулов.Как отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, с мая по октябрь личный состав специализированных поездов совместно с работниками железнодорожного транспорта проводили командно-штабные учения по отработке действий в случае возникновения пожара. С начала текущего года подобные противопожарные учения прошли уже на четырёх стационарных объектах и транспортных средств.Начальник Горьковской магистрали также добавил, что в настоящее время на ГЖД в постоянной готовности находятся 26 пожарных поездов. Все они оснащены навигационными и коммуникационными модулями ГЛОНАСС, которые позволяют отслеживать местоположение и передвижение каждого пожарного поезда.На весенне-летний период 2024 года в расчет пожарных поездов на станциях Нижний Новгород-Сортировочный, Зелецино, Ковров-1, Владимир, Шахунья, Лянгасово, Мураши, Пинюг, Красноуфимск, Янаул, Агрыз, Сергач, Арзамас-2 поступило 13 дополнительных автоцистерн.В этом году планируется поступление нового пожарного поезда на станцию Зелецино в Нижегородской области.Железнодорожные пожарные поезда существуют с 1917 года. Изначально они предназначались для тушения пожаров только на объектах железнодорожного транспорта. К ним относятся ликвидация аварий при разливе опасных грузов из железнодорожных цистерн, тушение пожаров в густонаселенных районах и оказание помощи спасателям в случае лесного или торфяного пожара.В оснащение пожарного поезда входит:- подвижной состав, состоящий из двух цистерн водохранилищ с запасом воды 123 м. куб.;- вагононасосная станции с 2 стационарными мотопомпами СПУ 40/100М с расходом 40л/с каждая;- пенообразователь 5 тонн;- необходимый запас пожарных рукавов, стволов для подачи огнетушащих веществ;- неприкосновенный запас каменного угля, ГСМ, продуктов питания на случай затяжных пожаров.