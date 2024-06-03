По обвинению в присвоении и мошенничестве перед судом предстанет житель Мурома.

По обвинению в присвоении и мошенничестве перед судом предстанет житель Мурома. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что с 2015 по 2018 годы гражданин был председателем правления ТСН и распоряжался поступавшими на счёт товарищества деньгами жильцов. Когда обвиняемый сложил свои полномочия, то перевёл оттуда себе свыше 300 тыс. рублей. Средства мужчина потратил на личные нужды.Кроме того, с 2016 по 2019 годы фигурант работал управляющим ТСЖ и под предлогом оплаты ремонта взял в кассе товарищества 50 тыс. рублей. При этом он подделал сметную документацию.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.