В Суздале правоохранители проверили, как проходят работы по благоустройству площади возле Торговых рядов.

В Суздале правоохранители проверили, как проходят работы по благоустройству площади возле Торговых рядов. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе организованной проверки было установлено, что городская администрация заключила с ГУП ВО «Дорожно-строительное управление № 3» контракт на сумму более 40 млн рублей. По условиям договора работы должны быть завершены до 1 июля текущего года.«Проведённым осмотром площади «Торговые ряды» установлено, что по состоянию на 28.05.2024 значительный объёем предусмотренных работ, не выполнен, что может повлечь нарушение срока исполнения контракта», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Подрядчику объявили предостережение и предупредили об ответственности в случае неисполнения условий контракта. Отмечается, что в настоящий момент работы по благоустройству в Суздале активизировались.