С 2026 года владимирские семьи с детьми смогут получать «налоговый кешбэк»
С 1 января 2026 года...
С 2026 года владимирские семьи с детьми смогут получать «налоговый кешбэк»
С 1 января 2026 года начнут действовать новые нормы о ежегодном возврате 7% уплаченного налога на доход физических лиц для некоторых семей с двумя и более детьми.
Это следует из проекта базового закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей", который разработал Минтруд. Об этом со ссылкой на документ пишет РБК.
Выплата позволит снизить фактическую ставку налога с 13% до 6%. При ее назначении будет учитываться среднедушевой месячный доход семьи, наличие движимого и недвижимого имущества.
Минфин предложил ввести налоговый аналог кешбэка для семей с двумя и более детьми, доход в которых не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Автоматическая выплата кешбэка снизит реальную ставку налога для них до 6%.
К членам семьи при расчете среднедушевого дохода не будут относиться:
лица, лишенные родительских прав;
лица на полном государственном обеспечении;
служащие по призыву и учащиеся военных образовательных организаций, не заключившие контракт;
заключенные, взятые под стражу, объявленные в розыск;
лица на принудительном лечении по решению суда;
пропавшие без вести и признанные умершими;
несовершеннолетние (или учащиеся в возрасте до 23 лет), состоящие в браке.
"Согласно документу, в случае принятия закона такие нормы начнут действовать с 1 января 2026 года. Указывается также, что граждане, которым положен такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, если закон будет принят, обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года", - добавили в Соцфонде России.
Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений