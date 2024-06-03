С 2026 года владимирские семьи с детьми смогут получать «налоговый кешбэк» С 1 января 2026 года...

С 2026 года владимирские семьи с детьми смогут получать «налоговый кешбэк»С 1 января 2026 года начнут действовать новые нормы о ежегодном возврате 7% уплаченного налога на доход физических лиц для некоторых семей с двумя и более детьми.Это следует из проекта базового закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей", который разработал Минтруд. Об этом со ссылкой на документ пишет РБК.Выплата позволит снизить фактическую ставку налога с 13% до 6%. При ее назначении будет учитываться среднедушевой месячный доход семьи, наличие движимого и недвижимого имущества.Минфин предложил ввести налоговый аналог кешбэка для семей с двумя и более детьми, доход в которых не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Автоматическая выплата кешбэка снизит реальную ставку налога для них до 6%.К членам семьи при расчете среднедушевого дохода не будут относиться:лица, лишенные родительских прав;лица на полном государственном обеспечении;служащие по призыву и учащиеся военных образовательных организаций, не заключившие контракт;заключенные, взятые под стражу, объявленные в розыск;лица на принудительном лечении по решению суда;пропавшие без вести и признанные умершими;несовершеннолетние (или учащиеся в возрасте до 23 лет), состоящие в браке."Согласно документу, в случае принятия закона такие нормы начнут действовать с 1 января 2026 года. Указывается также, что граждане, которым положен такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, если закон будет принят, обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года", - добавили в Соцфонде России.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений