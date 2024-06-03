Смотрите Вести в 14:30: вместе с июньской жарой во Владимирскую область пришли мощные грозы И...

Смотрите "Вести" в 14:30: вместе с июньской жарой во Владимирскую область пришли мощные грозыИ грянул гром- А еще непогода чуть не сорвала яхт-вечеринку...Вместе с июньской жарой во Владимирскую область пришли мощные грозы.Суздаль цветущий- В подарок к юбилею - букет из 8 тысяч цветов! В Суздале началось масштабное озеленение. Какой будет концепция, и кто ее разработчик?Смена первых- И старт первых смен в летних лагерях области...В лагере "Олимп" Собинского района ребят навестил губернатор Александр Авдеев.