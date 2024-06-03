Сотрудники МЧС ликвидировали мощный пожар в одном из частных домов в городе Струнино Сегодня...

Сотрудники МЧС ликвидировали мощный пожар в одном из частных домов в городе СтруниноСегодня (03.06.2024 года) около 5 утра в пожарную часть Карабаново поступило сообщение о возгорании дома в городе Струнино на улице Братьев Колесниковых, дом 39."Караул первой дежурной смены незамедлительно выехал к месту вызова. По прибытию первого подразделения было установлено, что горит частный жилой дом. На тушение было подано два ствола «Б», пожар был локализован и ликвидирован на площади 145 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ЧС ПЧ Карабаново.По информации спасателей, пострадавших нет. Сгорели: кровля, внутренняя отделка, мебель и личные вещи.К тушению пожара привлекались пожарная часть города Карабаново, ПСЧ-29 города Струнино, ПСЧ-17 города Александров.Фото: телеграм-канал ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново