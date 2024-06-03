Торжественное открытие нового общественного пространства на Сперанского приурочили ко Дню защиты детей. Праздник для самых маленьких жителей Владимира прошел в минувшую пятницу на

Торжественное открытие нового общественного пространства на Сперанского приурочили ко Дню защиты детей. Праздник для самых маленьких жителей Владимира прошел в минувшую пятницу на территории будущего сквера. Детей встречала концертная программа и различные интерактивы. При этом повеселиться и поиграть они могли уже на новой площадке. Жители Юго-западного микрорайона признаются – такого пространства им не хватало давно.