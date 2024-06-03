Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области у себя в телеграм-канале.

В Лакинске завершён ремонт улицы Горького. Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области у себя в телеграм-канале.«Специалисты ДСУ-3 сначала сфрезеровали, а затем уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Рабочие старались выполнить работы как можно быстрее, чтобы обеспечить проезд к пожарной части города», – рассказали сотрудники пресс-службы.Кстати, в Коврове также проходят дорожные работы по улице Сосновой, а именно на участке от Социалистической улицы до Лесной. На сегодняшний день завершается устройство выравнивающего слоя, постепенно обустраиваются тротуары. Работы дорожники планируют сдать в июле.