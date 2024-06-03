34-летний житель Петушинского района до смерти избил хозяина дома, где он был в гостях, рассказали в Следкоме области. Преступление произошло в марте этого года в деревне Марково. В одном из

34-летний житель Петушинского района до смерти избил хозяина дома, где он был в гостях, рассказали в Следкоме области. Преступление произошло в марте этого года в деревне Марково. В одном из домов фигурант и хозяин жилища долго распивали спиртные напитки. Владелец дома сожительствовал с бывшей девушкой гостя. Из пресс-релиза Следкома области Когда она ушла из дома,