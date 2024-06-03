Инфографику составили специалисты РИА Новости, опираясь на данные Росстата.

В рейтинге благосостояния семей Владимирская область заняла 62 место. Инфографику составили специалисты РИА Новости, опираясь на данные Росстата.На первом месте – ЯНАО, где после минимальных расходов в семье с двумя детьми остаётся порядка 141 тысячи рублей, а следом идёт Москва, где остаток около 100 тысяч рублей. На последних местах Кабардино-Балкария и Ингушетия.Во Владимирской области же этот показатель равен 29 тысячам рублей. Если говорить о соседних регионах, то мы обогнали в рейтинге Костромскую и Ивановскую области, но отстаём от Ярославской, Рязанской и Нижегородской.