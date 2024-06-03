Аварийная работа электросети в частном доме привела к трагедии. В доме №49а в селе Патакино Камешковского района случился крупный пожар, в котором погибла женщина и домашние животные. Еще

Аварийная работа электросети в частном доме привела к трагедии. В доме №49а в селе Патакино Камешковского района случился крупный пожар, в котором погибла женщина и домашние животные. Еще два человека пострадали. Сообщение о возгорании спасателям поступило 2 июня в 23:07, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь охватил 136 квадратных метров. Судя по фото, дом уничтожен полностью.