В Собинском районе новый межрайонный прокурор. На эту должность назначен старший советник юстиции Виктор Коновалов.

В Собинском районе новый межрайонный прокурор. На эту должность назначен старший советник юстиции Виктор Коновалов. Об этом 3 июня рассказала региональной прокуратуры.Известно, что Виктор Коновалов родился в 1985 году в Ивановской области, окончил Саратовскую государственную академию права. Работал в органах прокуратуры Владимирской области и Москвы.«С мая 2022 года работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации в должности прокурора отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.