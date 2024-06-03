В Суздале благоустройство площади у Торговых рядов отстает от графика Как сообщили в пресс-службе...

В Суздале благоустройство площади у Торговых рядов отстает от графикаКак сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, между администрацией города Суздаля и ГУП ВО «Дорожно-строительное управление № 3» заключен контракт на сумму свыше 40 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территорий города Суздаля со сроком исполнения до 01.07.2024.Прокуратура провела осмотр площади «Торговые ряды» и установила, что что по состоянию на 28.05.2024 значительный объем предусмотренных работ, не выполнен, что может повлечь нарушение срока исполнения контракта.Суздальским межрайонным прокурором руководителю подрядной организации объявлено предостережение.Подрядчик предупрежден об установленной законом гражданской и административной ответственности в случае ненадлежащего и несвоевременного исполнения муниципального контакта.После вмешательства прокурора работы по благоустройству территории активизированы. Их завершение взято межрайонной прокуратурой на контроль.Фото: пресс-служба областной прокуратуры