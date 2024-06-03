Злаковый цветник необычной формы, напоминающей перья. При разработке концепции клумбы известный ландшафтный архитектор Илья Васецкий вдохновлялся соколом с герба Суздаля. В центре у

Злаковый цветник необычной формы, напоминающей перья. При разработке концепции клумбы известный ландшафтный архитектор Илья Васецкий вдохновлялся соколом с герба Суздаля. В центре у Торговых рядов и Кресто-Никольской церкви высадили четыре тысячи растений. Рассаду подарил спонсор – компания Greenworks. В озеленении приняли участие местные жители и волонтеры. Алиса Бирюкова, глава администрации Суздаля Озеленение изменяет пространство города,