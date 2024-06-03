Об этом сообщают представители компании «Водолёт» у себя на сайте.

«Валдаи» начнут курсировать из Нижнего Новгорода до Мурома с 12 июня. Об этом сообщают представители компании «Водолёт» у себя на сайте.Пока что билеты доступны лишь на 12 и 26 июня. Маршрут называется «Паломнический град Муром». Данная экскурсия включит в себя посещение Свято-Троицкого, мужского Свято-Благовещенского и Спасо-Преображенского монастыря, а также Муромский историко-художественный музей. Длиться она будет четыре часа.В пути паломники будут находиться около 13 часов, а стоимость составит 4 600 рублей с человека, но дети до четырёх лет смогут прокатиться бесплатно.