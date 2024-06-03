Владимирцев предупредили о редком космическом явлении 3 июня произойдет редкое комическое явление...

Владимирцев предупредили о редком космическом явлении3 июня произойдет редкое комическое явление - парад планет. Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн окажутся по одну сторону от Солнца. Такое событие случается примерно раз в двадцать лет.Сегодня к строю присоединится и тонкий серп убывающей луны, а завтра - Венера. Событие, конечно, интересное. Но на этот раз парад будет "невидимым", поскольку небесные странники затеряются на дневном небе в ярких лучах Солнца.