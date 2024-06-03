Аналитики РИА Новости представили рейтинг регионов России по благосостоянию семей. В нем сравнили потенциально возможные остатки денег среднестатистической семьи с двумя и одним ребенком

Аналитики РИА Новости представили рейтинг регионов России по благосостоянию семей. В нем сравнили потенциально возможные остатки денег среднестатистической семьи с двумя и одним ребенком после минимальных расходов за месяц. В рейтинге сравнивается информация за 2023 год. В итоге Владимирская область заняла не очень почетное 62 место из 85. После минимальных расходов у владимирской семьи с