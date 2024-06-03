Владимирские архивисты представили книгу Славен город Суздаль И к 1000-летию Суздаля особый...

Владимирские архивисты представили книгу "Славен город Суздаль"И к 1000-летию Суздаля особый подарок области преподнес Госархив. Книга - "Славен город Суздаль" - итог годовой работы наших владимирских архивистов. Многие уникальные свидетельства истории опубликованы в сборнике впервые. Слово Вере Куликовой.Сборник "Славен город Суздаль" начинается с рассказа о восстании волхвов летом 1024-го года, - оно было подавлено князем Ярославом Мудрым. Первое упоминание о древнем граде нашло отражение в "Повести временных лет". С этой поры и начался отсчет истории Суздаля.Алексей Арескин - составитель текстов сборника. В книге опубликовано более 230 документов из Государственных архивов: области и России. Держать старинные документы можно только в перчатках - страницы могут рассыпаться от времени.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Самые древние документы, которые мы включили в сборник, относятся к 17 веку - эпохи Смуты. Это Указная грамота воеводы Дмитрия Михайловича Пожарского в Суздаль игуменье девичьего Покровского женского монастыря о том, чтобы оттуда - из монастыря - вытащили казачьих детей, жен и воинов, которые там прятались. Это 4 мая 1612 год.Уникальный документ внесен в реестр Архивного фонда страны. Владимирские архивисты перевели древний текст.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Можно прочитать. Просим всех выдать, поскольку мы собираем ополчение.Еще один уникальный исторический источник - чертежи Покровского женского монастыря конца 17 века. Его план нарисовали сами монахини.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Вот собор, ворота. Приходская Петропавловская церковь. Этот чертеж, здесь нет кельи Лопухиной Евдокии. Как раз она в это время была заключена в монастырь, пострижена с именем Елена. А вот кельи ее где-то находились.Евдокия Лопухина - первая супруга Петра Первого, последняя русская царица и последняя неиноземная супруга русского монарха - находилась в Покровском монастыре Суздаля с сентября 1698 года по 1718.А это список монахинь, которые были погребены в Покровской обители.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Роспись благоверных цариц, царевнам, великим княгиням, которые были погребены в его государевом богомолии в Суздале в Покровском девичьем монастыре. И дальше весь список перечислен. Инокиня Александре, Кислые, Шемячиковы, Горбатые княжны. И, в первую очередь, - великая преподобная княгиня София. Новая русская чудотворица. Она тоже. Ее мощи были тогда под спудом. Это сейчас они открыты.Самоуправление - не нововведение. В древнем Суздале оно действовало с 17-ого столетия. И тому есть письменные свидетельства, - рассказывает архивист.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Это была демократия. Городское общество решало все свои проблемы. Вот прислал царь указ. Вы должны вот столько-то денег. Общество собирает и назначает раскладку. Ты платишь рубль, ты 50 копеек, ты - бедный - 20 копеек. Общая сумма собирается, государству отправляется, то есть - и дальнейшие вопросы. Требуется в городе, чтобы были мосты исправлены, - императрица собирается - Елизавета Петровна - приехать на богомолье. Город собирает деньги и, соответственно, - ремонтирует эти мосты.Редактор сборника, директор Государственного архива Владимирской области - Наталья Максимова говорит: книга - подарок всем жителям региона и особенно суздальцам. Издание уникально.Наталия Максимова, директор Государственного архива Владимирской области:- Есть большое количество краеведческих изданий, специализированной литературы, но мы хотели, чтобы люди увидели образы документов, как они выглядели за самый ранний период, начиная от древности и заканчивая нашим временем.Отдельная глава посвящена реставрации древних памятников Суздаля и тем, кто сохранял город. В их числе и первый директор краеведческого музея города - Василий Иванович Романовский. Выпускник историко-филологического факультета Московского императорского университета прибыл в Суздаль в начале двадцатых годов прошлого века. Именно по его настоянию был открыт Краеведческий музей. Произошло это 6 апреля 1922 года. Под музей Суздальский горисполком передал здание Архиерейских палат в Кремле. А Василий Романовский стал первым собирателем коллекций. Они описаны в инвентарных книгах.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Кости мамонта, бивни носорога, зубы различных допотопных животных составили отдел археологии. Каменные топоры сюда же вошли. Долота, какие-то древние орудия. Большой объем был связан отделом церковного древне-русского искусства. Туда поступили из ризниц все церковные вещи. Романовский начал их все перенумеровывать. Романовский известен тем, что он пытался уберечь от разрушения различные памятники Суздаля. В 20-ые годы их много разрушалось. Не только церкви, но и монастыри.Алексея Дмитриевича Варганова в Суздаль направили по распределению в тридцатые. Сначала он был заместителем Романовского по науке, но уже через год стал директором музея.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Варганов смотрел глубже. Он хотел провести археологическое обследование и самого древнего Кремля, и раскрыть Рождественский собор 11-12 века в древних своих формах. То есть - он как раз производил разборку пристроек к Рождественскому собору, к Палатам.Кроме того, Варганов создавал проекты восстановления этих объектов в древних формах. И все это время занимался археологическими исследованиями. Не оставил науку даже во время Великой Отечественной. Алексей Дмитриевич обследовал древние валы Суздаля. Занимался изучением древнего культурного слоя.Сборник "Славен город Суздаль" - отражение тысячелетней истории уникального города. Рассказ о том, как он строился, воевал, трудился, как стал современным туристическим центром. И, конечно, это рассказ о его хранителях - реставраторах.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".