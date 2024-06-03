Во время церемонии закрытия Российской студенческой весны в Саратове студент ВлГУ Владислав Овцынов спел вместе с заслуженным артистом России, депутатом Госдумы Денисом Майдановым.

Во время церемонии закрытия Российской студенческой весны в Саратове студент ВлГУ Владислав Овцынов спел вместе с заслуженным артистом России, депутатом Госдумы Денисом Майдановым. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.Необычный дуэт исполнил песню «Флаг моего государства».Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области, Владислав Овцынов обучается в Высшей школе музыки и театра, а также выступает в группе «Форманта».