Во Мстёрском художественном музее открылась выставка современной иконы Кто они - Андреи Рублёвы 21...

Во Мстёрском художественном музее открылась выставка современной иконыКто они - Андреи Рублёвы 21 века? И как выглядит нынешняя Иконопись? Расскажет Вера Куликова- Все, как до революции. Все, как при Андрее Рублёве. С той же яичной темперой!Художники Сергей и Татьяна Рачковы- коренные мстеряне. Здесь родились, учились в местном художественном училище. Сегодня продолжают старые традиции мстёрской иконописи .Татьяна Рачкова, художник п. Мстёра:- Так как мы миниатюристы, то есть - это мелкая живопись. Очень мелкая, очень дотошная, и когда мы начинаем писать икону, - мы все равно вот это сохраняем. Вот эту мелочь, скрупулёзность, тонкий орнамент, роспись золотом.Вместе с мужем Татьяна написала икону Святогорской Божьей матери. История образа интересна. Он находится в Святогорской Свято-Успенской лавре на Донбассе. До революции в монастыре находились даже 2 иконы. Древняя не сохранилась до наших дней, а вот список с нее остался. Его сделал в 1844 году афонский старец в подарок к открытию обители. Икона чудотворная. Ежегодно - 30 июля, в День празднования иконы, - сотни православных приезжают в монастырь поклониться святыне.Сергей Рачков, художник п. Мстёра:- Моя задача была написать, но сохранить иконографию, то есть - не изменить рисунок, потому что там все символично. То, что рука так, что так! Ножки у Спаса перекрестные и так далее, ну, и желательно сохранить цвет. В принципе, она есть в более ярких и в более темных тонах. Пурпурных.Икона Святогорской Божьей матери от мстерских художников 25 мая отправится на Донбасс. Для супругов Рачковых - место знаковое. На их доме даже развевается флаг ДНР.Сергей Рачков, художник п. Мстёра:- Донбасс, кстати, тема нам очень близка, лично нам семейно, потому что у нас и сын там побывал в командировке. Сын офицер. Так что для нас - это святое дело.Идея показать в Мстёрском художественном музее творчество современных иконописцев из Мстеры, Палеха и Южи - принадлежит местному меценату. И эта выставка - вторая по счету.Елена Богунова, директор Мстёрского художественного музея:- Если в прошлом году здесь участвовали только мстёрские иконописцы, то в этом году здесь участвуют и мстёрские художники, и Палеха, и Южи. И, что очень важно отметить, - в этом году Владимир Владимирович Путин объявил Год семьи. И я хочу сказать, что здесь участвуют семейные династии.В создании иконы задействованы сразу несколько мастеров. Кто-то пишет образы, золотит их или, как резчик по дереву Георгий Каспаров, - вырезает киоты для иконостасов. Мастер владеет в совершенстве десятком видов резьбы. Созданные им киоты находятся во многих храмах и монастырях. Иконостас в храме Троицкого монастыря Мстёры полностью выполнен именно Каспаровым .Георгий Каспаров, резчик по дереву (Мстёра):- Во Мстёре - вот здесь - первый иконостас Владимирской Божьей матери, левый иконостас в старой церкви вот - маленькой. Он был там утрачен порядка 30-40 процентов. Вот я его реставрировал. Там листья загнутые - полностью все это делал.На этой выставке есть и икона Святой Троицы. Ее для одного из храмов Калужской области восстанавливал Юрий Лебедев. Она была в плачевном состоянии. Сейчас, когда работы по реставрации завершены, в это чудо трудно поверить.Юрий Лебедев, художник-реставратор( п. Мстёра):- Она была прострелена в нескольких местах. Вот здесь и здесь были следы от пуль. Насквозь прострелена. Тут не одна, не две было! Они были заделаны воском. Тут были серьезные утраты. И часть доски не было. Это все восстанавливалось.Отец и сын - Валерий и Даниил Живностка - иконописцы из Южи Ивановской области. На этой выставке несколько их икон. Это заказ для храма Серафима Саровского в Минске.Одна из икон очень редкая. Называется Богоматерь Хлебная. Появилась в 16 веке в Соловецком монастыре. В то время насельником там был святитель Филипп Московский. Его послушанием было- ежедневная выпечка просфоры и хлеба для многочисленной братии. Филипп ежедневно молился у иконы Богоматери Хлебной, и она ему помогала. Через несколько лет Филипп стал настоятелем монастыря, а затем и митрополитом.Даниил Живностка на этой иконе делал золочение, его мама расписывала жемчуга, лики писал отец.Даниил Живностка, иконописец (г. Южа Ивановская область):- Отец писал фигуры, расписывал их золотом и лики. Самое главное в иконе - это лики, чем она смотрит, привлекает на себя внимание образ святого.На выставке во Мстёре собрались мастера разных школ иконописи. Их стиль называют письмами владимирских сел. Но в каждой местности были свои особенности.Валерий Живностка, иконописец, (г. Южа Ивановская область):- Вот во Мстёре они более живописные. В Палехе они, конечно, более лаконичные, ближе к строгановским письмам или ярославской школе. Там очень тонкое письмо золотом. Причем, во Мстёре писали золотом тоже не хуже.Выставка в Мстерском художественном музее - редкая возможность увидеть иконы многих современных мастеров. Ведь сразу после ее закрытия их передадут в храмы и монастыри России.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".