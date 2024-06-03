Дом №15 на улице Дворянской загорелся утром 3 июня. Спасателям о пожаре сообщили в 10:14. По прибытии пожарные наблюдали открытый огонь в квартире на третьем этаже и сильное задымление на 4 и 5

Дом №15 на улице Дворянской загорелся утром 3 июня. Спасателям о пожаре сообщили в 10:14. По прибытии пожарные наблюдали открытый огонь в квартире на третьем этаже и сильное задымление на 4 и 5 этажах, рассказали в пресс-службе МЧС. 9 человек не могли сами покинуть горящее здание. Пожарные вывели их с помощью спасательных устройств. Еще 20