Во Владимирской области мощный ветер повалил деревья, а молния ударила в опору ЛЭП Стихия и ее...

Во Владимирской области мощный ветер повалил деревья, а молния ударила в опору ЛЭПСтихия и ее последствия. Лето во Владимирской области началось с череды мощных гроз. Первая накрыла регион поздно вечером в субботу, вторая - днем в воскресенье.Кадрами удара молнии в опору ЛЭП в Суздальском районе делятся местные автомобилисты - в результате на кольце у вокзала перестал работать светофор.Запоминающимся, благодаря стихии, получилось открытие сезона во владимирском яхт-клубе - там резко налетевшая гроза сорвала крышу и изрядно напугала гостей праздника. Обошлось без пострадавших.И мощный ветер повалил деревья на улице Стрелецкой во Владимире. В результате повреждена часть забора и помят припаркованный автомобиль. Упавшая старая липа также задела электрический столб - несколько часов жители 45-го дома были без света.Андрей Хараджа, житель г. Владимира:- Оно старое дерево. Ему больше 50 лет, и оно гнилое внутри. Первый случай случился 9 мая - тогда часть дерева упала и перегородила всю улицу Стрелецкая. Удалось убрать это дерево. И второго июня оставшаяся часть дерева, потому что оно полностью гнилое, старая древняя липа, - она свалилась ко мне во двор, упала на машину.