Во Владимирской области на новых участках дорог размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации...

Во Владимирской области на новых участках дорог размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации ПДДМинистерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщает, что в период с 03.06.2024 по 09.06.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 95 км;- а/д М-7 «Волга» 103 км;- а/д М-7 «Волга» 114 км;- а/д М-7 «Волга» 166 км;- а/д М-7 «Волга» 192 км;- а/д М-7 «Волга» 211 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 326 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 116 км;- а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залеский 8 км;- а/д Дубки-Киржач- 7 км;- а/д М-8 Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 34 км;- а/д Хохлово-Камешково-Ручей 9 км;- Юрьев-Польский-Кольчугино 5 км- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;- г. Владимир, Московское шоссе, д. 12;- г. Владимир, ул. Лакина, 1а;- г. Владимир, ул. Куйбышева, 5а;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км.На участках а/д М-7 «Волга» 95 км + 030 м – 95 км + 90 м фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации."Места установки комплексов фотовидеофиксации определяются на основании анализа дорожной обстановки и выявления аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона", - поясняют в ведомстве.По итогам 5 месяцев 2024 года на дорогах области ликвидировано 15 очагов аварийности.Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области