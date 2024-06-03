В 33-м регионе с начала текущего года санавиация доставила 38 пациентов, в том числе четверых детей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

В 33-м регионе с начала текущего года санавиация доставила 38 пациентов, в том числе четверых детей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Об этом 2 июня рассказала правительства Владимирской области.Чаще всего «воздушная скорая» совершала вылеты в Гусь-Хрустальный и Муромский районы. Больных перевозили в Областную клиническую больницу во Владимире, в НМИЦ гематологии, в НМИЦ имени В.И. Шумакова, а также в другие учреждения здравоохранения разных субъектов РФ.Отмечается, что самой возрастной пациенткой стала 91-летняя бабушка, а самой юной пассажиркой – трёхлетняя малышка.«Напомним, в регионе действуют 2 вертолётные площадки на территориях ОКБ и ОДКБ. Их построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение»», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.