Во Владимирской области стартовала летняя оздоровительная кампания Она станет самой массовой за...

Во Владимирской области стартовала летняя оздоровительная кампанияОна станет самой массовой за последние годы. В спортивно-оздоровительном центре "Олимп" Собинского района на открытии первой смены побывал губернатор региона Александр Авдеев. Подробности в нашем сюжете- Можно с Вами сфотографироваться? Давайте всем руки пожмем.Юные постояльцы лагеря "Олимп" знакомятся с губернатором региона - Александром Авдеевым. Этим мальчишкам и девчонкам со всех районов области, а также Белгорода, Донецка и Луганска предстоит целых 3 недели играть, заниматься спортом и, конечно, - гулять на природе.Здоровый и культурный отдых в одном из самых живописных мест области, на берегу реки Колокши, - такими и должны быть летние каникулы, - уверен губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- У вас впереди много нового, интересного, а самое главное - впереди лето. Я вам желаю хорошо отдохнуть, набраться сил, стать умными и смелыми, найти друзей и потом двигаться вперед - к Вашей мечте.Олимп приготовил своим гостям множество сюрпризов. Красивый новый фонтан, 25-метровый бассейн, футбольное поле и скалодром. Дети проживают в уютных номерах комфорт класса, в которых есть все необходимое: от телевизора до кондиционера.Полина Перекрёстова, отдыхающая:- Мне очень нравится. Здесь очень красиво. Новые знакомства. Интересно и познавательно. Мы общаемся с ребятами, ходим на разные квесты, конкурсы.У каждой смены свой профиль. Например, спорт, творчество, IT.Эта - военно-патриотическая. Направлена на улучшение физической формы и укрепление боевого духа, что, конечно, особенно нравится мальчишкам.Даниил Тимофеев, отдыхающий:- Сам в юнармии уже 2 года. Мы разбирали автоматы, собирали и разбирали магазины. Нравится.Отдых в Олимпе - это всегда приятные эмоции, новые друзья, и, конечно, - воспоминания, которые останутся на всю оставшуюся жизнь, - подчеркивает директор лагеря Ольга Казурова.Ольга Казурова, директор спортивно-оздоровительного центра "Олимп":- У нас есть и обучение мультимедиа, и военизированные игры, конечно, это все очень привлекает ребят, привлекает вожатых, которые целый год готовятся для того, чтобы именно летом реализовать все свои педагогические задумки.В центре внимания не только удобство размещения детей, организация питания, досуга, но и безопасность. Вся территория лагеря будет находиться под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Благодаря реконструкции старых корпусов, теперь Олимп может одновременно принять более 500 человек.Александр Сыпченко. «Вести-Владимир».