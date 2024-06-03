Во Владимирской области стартовала летняя оздоровительная кампания
Она станет самой массовой за...
Во Владимирской области стартовала летняя оздоровительная кампания
Она станет самой массовой за последние годы. В спортивно-оздоровительном центре "Олимп" Собинского района на открытии первой смены побывал губернатор региона Александр Авдеев. Подробности в нашем сюжете
- Можно с Вами сфотографироваться? Давайте всем руки пожмем.
Юные постояльцы лагеря "Олимп" знакомятся с губернатором региона - Александром Авдеевым. Этим мальчишкам и девчонкам со всех районов области, а также Белгорода, Донецка и Луганска предстоит целых 3 недели играть, заниматься спортом и, конечно, - гулять на природе.
Здоровый и культурный отдых в одном из самых живописных мест области, на берегу реки Колокши, - такими и должны быть летние каникулы, - уверен губернатор Александр Авдеев.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- У вас впереди много нового, интересного, а самое главное - впереди лето. Я вам желаю хорошо отдохнуть, набраться сил, стать умными и смелыми, найти друзей и потом двигаться вперед - к Вашей мечте.
Олимп приготовил своим гостям множество сюрпризов. Красивый новый фонтан, 25-метровый бассейн, футбольное поле и скалодром. Дети проживают в уютных номерах комфорт класса, в которых есть все необходимое: от телевизора до кондиционера.
Полина Перекрёстова, отдыхающая:
- Мне очень нравится. Здесь очень красиво. Новые знакомства. Интересно и познавательно. Мы общаемся с ребятами, ходим на разные квесты, конкурсы.
У каждой смены свой профиль. Например, спорт, творчество, IT.
Эта - военно-патриотическая. Направлена на улучшение физической формы и укрепление боевого духа, что, конечно, особенно нравится мальчишкам.
Даниил Тимофеев, отдыхающий:
- Сам в юнармии уже 2 года. Мы разбирали автоматы, собирали и разбирали магазины. Нравится.
Отдых в Олимпе - это всегда приятные эмоции, новые друзья, и, конечно, - воспоминания, которые останутся на всю оставшуюся жизнь, - подчеркивает директор лагеря Ольга Казурова.
Ольга Казурова, директор спортивно-оздоровительного центра "Олимп":
- У нас есть и обучение мультимедиа, и военизированные игры, конечно, это все очень привлекает ребят, привлекает вожатых, которые целый год готовятся для того, чтобы именно летом реализовать все свои педагогические задумки.
В центре внимания не только удобство размещения детей, организация питания, досуга, но и безопасность. Вся территория лагеря будет находиться под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Благодаря реконструкции старых корпусов, теперь Олимп может одновременно принять более 500 человек.
Александр Сыпченко. «Вести-Владимир».