Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Во Владимирской области увеличат объёмы помощи по социальному контракту. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.«Семьи, с которыми я общался, говорили, что воплощённые при поддержке государства проекты вернули им уверенность в себе, помогли почувствовать почву под ногами», – рассказал глава региона.Так, в этом году планируется заключить 1 376 контрактов, 21% от этого числа – договоры с многодетными семьями. К 2036 году количество договоров составит 9 786, доля многодетных семей составит порядка 41%.