121 случай педикулеза зарегистрирован во Владимирской области в этом году. Большинство (106) пострадавших младше 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За 2023 год от вшей

121 случай педикулеза зарегистрирован во Владимирской области в этом году. Большинство (106) пострадавших младше 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За 2023 год от вшей пострадали 190 детей и 53 взрослых. В 2022 году пострадавших меньше – 154 ребенка и 43 взрослых. Подцепить вшей можно только контактно или при использовании вещей, которыми пользуется