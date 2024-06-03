ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса возможность проверки партнеров из Китая за три часа.

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса возможность проверки партнеров из Китая за три часа. Информацию о контрагенте можно заказать и получить полностью онлайн.Для того чтобы проверить партнера, предпринимателю необходимо зайти в интернет-банк или мобильное приложение Бизнес Платформы ВТБ и перейти в сервис «Проверка зарубежного партнера». Для срочной проверки контрагента из Китая достаточно ввести его регистрационный номер или название компании и выбрать тип отчета: краткую или стандартную справку. На подготовку информации банку нужно до трех часов в течение рабочего дня.Краткая справка будет включать основную информацию о компании – ее профиль, контакты, юридический адрес, данные о регистрации и другие сведения, а также ключевые финансовые показатели и информацию о лицензиях. В стандартном отчете помимо этого клиент может узнать о судебных делах, задолженностях, полной финансовой отчетности, товарных знаках и патентах компании.«Сегодня Китай – один ключевых торговых партнеров. Доля контрактов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с контрагентами КНР превышает 22%. За четыре месяца 2024 года зафиксирован рост количества операций ВЭД в юанях в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количества новых счетов в юанях для клиентов среднего и малого бизнеса – в 4,5 раза. Для работы на этом рынке мы предлагаем российскому бизнесу уникальную инфраструктуру сервисов, один из которых – оперативная проверка зарубежного партнера. Благодаря услуге участники внешнеэкономической деятельности могут быстро проверить китайскую компанию, что в том числе поможет принять решение о сотрудничестве», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.Кроме быстрой проверки, клиенты могут также заказать расширенную справку о компании, в которую будет дополнительно включена информация о бенефициарах и участии в тендерных закупках.ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса комплексное обслуживание международного бизнеса. Цифровая экосистема ВЭД банка включает инструменты для всех этапов сделки: валютный контроль, международные расчеты, таможенные сервисы, консалтинг и многое другое.Услуга срочной проверки зарубежного партнера из Китая (далее – Услуга ВЭД) доступна юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, которые являются клиентами сегмента среднего и малого бизнеса. Результат услуги (справка о компании), предоставляется Банку Партнером – сторонней организацией (далее – Партнер Банка). Оплата за Услугу ВЭД осуществляется после подтверждения наличия проверяемой компании в информационных базах Партнера Банка, привлекаемого к оказанию Услуги ВЭД. Полнота информации, представленной в Отчете, определяется объемом данных по контрагенту в информационных базах Партнера Банка. Отсутствие любой из категорий сведений в Отчете по причине отсутствия указанных сведений в информационной базе Партнера Банка не влияет на стоимость Услуги ВЭД и подлежит оплате в полном размере. Подробнее о тарифах на услугу - на сайте банка: .Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.