Об этом сообщили представители городской администрации в официальном телеграм-канале.

За две недели 353 владимирца пожаловалось в систему Платформы обратной связи. Об этом сообщили представители городской администрации в официальном телеграм-канале.«Платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях», – рассказали в мэрии.Так, жителей Владимирской области волновали в основном темы ремонта дорог (104 обращения), благоустройства города (50 обращений), состояния дворов (39 обращений), а также темы вывоза мусора (36) и обслуживания многоквартирных домов (27).Все поступающие обращения рассматривают профильные органы власти. Ведомства обязаны дать ответ на сообщение в течение 30 дней. Написать жалобу можно на портале Госуслуг или в меню группы администрации Владимира.