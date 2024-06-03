Житель Мурома, занимая управляющие должности, обвиняется в мошенничестве и присвоении В отношении...

Житель Мурома, занимая управляющие должности, обвиняется в мошенничестве и присвоенииВ отношении жителя города Мурома утверждено обвинительное заключение."Установлено, что в 2015 – 2018 годах мужчина, занимая должность председателя правления ТСН «Чкалова, 10-Б», имел право распоряжения денежными средствами жильцов, поступившими на счет товарищества в качестве оплаты услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома и коммунальных платежей", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.В августе 2018 года он добровольно сложил с себя полномочия председателя, при этом документацию товарищества жильцам не передал, а все остававшиеся на банковском счете товарищества деньги в сумме более 300 тысяч рублей перевел на свой личный банковский счет и потратил по своему усмотрению.В 2016 – 2019 годах обвиняемый, работая управляющим в ТСЖ «Кленовая, 15», под предлогом необходимости оплаты ремонтных работ получил в кассе товарищества 50 тысяч рублей, хотя указанные работы уже были оплачены ранее за счет средств ТСЖ.Для сокрытия преступления злоумышленник подделал сметную документацию, тем самым обманув и правление товарищества.Уголовное дело направлено в Муромский городской суд.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений