Житель Владимира отсудил 1,7 млн рублей за ямы на трассе, которые привели к ДТП Фрунзенский...

Житель Владимира отсудил 1,7 млн рублей за ямы на трассе, которые привели к ДТПФрунзенский районный суд города Владимира оставил без изменения решение о возмещении материального ущерба в ДТП, которое произошло из-за ямы на трассе Р-132 «Золотое кольцо».Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в 2023 году."ДТП произошло в результате наезда автомобиля на выбоины в асфальтовом покрытии проезжей части дороги, после чего произошел занос транспортного средства с последующим наездом на автомобиль «МАН». От ДТП транспортное средство, принадлежащее истцу, получило механические повреждения", - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Тогда водитель обратился в суд и доказал, что авария произошла из-за выбоин в асфальте. Решением суда компанию «ДЭП №7», обслуживающую этот участок автодороги обязали оплатить стоимость ремонтных работ, экспертизы и судебные пошлины на сумму 1 709 800 рублей.Дорожники не согласились с суммой и подали апелляционную жалобу. 28 мая 2024 года Фрунзенский районный суд города Владимира оставил решение без изменения.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений