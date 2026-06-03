Целая голубятня на крыше, даже птенцы и яйца в наличии. Строителей пернатые «дети» совсем не удивляют, работа идет штатно, к ее завершению, говорят, птицы как раз вырастут и сами улетят. На

Целая голубятня на крыше, даже птенцы и яйца в наличии. Строителей пернатые «дети» совсем не удивляют, работа идет штатно, к ее завершению, говорят, птицы как раз вырастут и сами улетят. На объект только зашли, но что нужно сделать, конечно, заранее изучили досконально. Представитель подрядчика: Ограждение металлическое будет по периметру всей кровли устанавливаться, дальше водосточная система.Сергей