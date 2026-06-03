Владимирский областной суд приговорил 42-летнего жителя Подмосковья к 12 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СледКома. Его признали виновным в

Владимирский областной суд приговорил 42-летнего жителя Подмосковья к 12 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СледКома. Его признали виновным в убийстве, которое он совершил ещё в 2010 году на берегу Клязьмы во Владимире. Трагедия произошла 14 августа. Компания друзей отмечала день рождения 26-летнего парня. Неподалёку распивал спиртное мужчина, приехавший на