Пригородная электричка. В тамбуре вагона стоит огромный новенький свежекупленный
импортный холодильник... Здесь же оживленно галдит разогретая пивком молодежь.
Когда поезд подходит к станции, некая бабулька обращается к молодым людям:
- Сыночки, не поможете холодильничек вынести на платформу?
- Какие проблемы, бабуль?!
Агрегат живо вынесли на платформу, двери закрылись, поезд тронулся.
Тем временем в вагоне группа здоровенных мужиков все еще продолжала обмывать покупку
нового холодильника...
еще анекдот!