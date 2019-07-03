Моника Белуччи снова свободна. Знаменитая актриса рассталась со своим молодым бойфрендом Николя Лефевром.

Моника Белуччи снова свободна. Знаменитая актриса рассталасьсо своим молодым бойфрендом НиколяЛефевром.Моника Белуччи решила перевести отношения с Николя Лефевромна новый уровень. Роман, длившийся около 2 лет, перешел в дружбу."Мы очень подходили друг другу. Этот человек научилменя многому, но теперь наш полет продлится на другой высоте. Мы стали простодрузьями на всю жизнь", – заявила 54-летняя актриса.О романе и Николя Лефевра стало известно вконце 2018 года. Однако в окружении артистки, красоте которой завидуют всеженщины мира, говорят, что встречаться они начали гораздо раньше. Пара впервые появилась на светском рауте этойвесной – а последний раз их видели вместе в конце мая.Николя Лефевр – художник-галерист. Он занимается подборомантикварных редкостей. Еще недавно ничто не предвещало разрыва с —пара позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Поклонникиактрисы уверены, что одиночество красавицы продлится недолго, передает .