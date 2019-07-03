Моника Белуччи снова свободна. Знаменитая актриса рассталась
со своим молодым бойфрендом Николя
Лефевром.
Моника Белуччи снова свободна. Знаменитая актриса рассталась
со своим молодым бойфрендом Николя
Лефевром.
Моника Белуччи решила перевести отношения с Николя Лефевром
на новый уровень. Роман, длившийся около 2 лет, перешел в дружбу.
"Мы очень подходили друг другу. Этот человек научил
меня многому, но теперь наш полет продлится на другой высоте. Мы стали просто
друзьями на всю жизнь", – заявила 54-летняя актриса.
О романе и Николя Лефевра стало известно в
конце 2018 года. Однако в окружении артистки, красоте которой завидуют все
женщины мира, говорят, что встречаться они начали гораздо раньше. Пара впервые появилась на светском рауте этой
весной – а последний раз их видели вместе в конце мая.
Николя Лефевр – художник-галерист. Он занимается подбором
антикварных редкостей. Еще недавно ничто не предвещало разрыва с —пара позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Поклонники
актрисы уверены, что одиночество красавицы продлится недолго, передает .