Внучка артистки Анна Тарасова родила дочь. Алиса Фрейндлих встретила правнучку из роддома.
Внучка артистки Анна Тарасова родила дочь. Алиса Фрейндлих встретила правнучку из роддома.
Встретить молодую мать с
малышом из роддома пришла большая семейная компания. У дверей родильного дома
внучку знаменитой актрисы ждали муж Алексей Мышинский, мать, друзья, а также сама Алиса Фрейндлих.
Близкие постарались
создать атмосферу праздника в честь пополнения в семействе. Анна Тарасова
поделилась на своей странице в Instagram снимком с выписки из роддома. На
фотографии счастливый отец в окружении друзей и родственников держит сверток с
малышкой.
Внучка Алисы
Фрейндлих также опубликовала трогательное фото крошечных ручек, отметив в
комментариях, что она и ребенок чувствуют себя замечательно. Анна Тарасова поблагодарила
всех за поздравления и выразила признательность своему супругу за то, что был
рядом и поддерживал.
Поклонники продолжают
поздравлять внучку и гадают, как же назовут правнучку
легендарной актрисы. Как писали "Дни.ру", Анна Тарасова родила ребенка в ночь на 28 июня.
Отметим,
внучка до последнего скрывала беременность. Напомним, родственница артистки вышла замуж за
Алексея Мышинского в 2017 году.