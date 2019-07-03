Внучка артистки Анна Тарасова родила дочь. Алиса Фрейндлих встретила правнучку из роддома.

Внучка артистки Анна Тарасова родила дочь. Алиса Фрейндлих встретила правнучку из роддома.Встретить молодую мать смалышом из роддома пришла большая семейная компания. У дверей родильного домавнучку знаменитой актрисы ждали муж Алексей Мышинский, мать, друзья, а также сама Алиса Фрейндлих.Близкие постаралисьсоздать атмосферу праздника в честь пополнения в семействе. Анна Тарасоваподелилась на своей странице в Instagram снимком с выписки из роддома. Нафотографии счастливый отец в окружении друзей и родственников держит сверток смалышкой.Внучка АлисыФрейндлих также опубликовала трогательное фото крошечных ручек, отметив вкомментариях, что она и ребенок чувствуют себя замечательно. Анна Тарасова поблагодарилавсех за поздравления и выразила признательность своему супругу за то, что былрядом и поддерживал.Поклонники продолжаютпоздравлять внучку и гадают, как же назовут правнучкулегендарной актрисы. Как писали "Дни.ру", Анна Тарасова родила ребенка в ночь на 28 июня.Отметим,внучка до последнего скрывала беременность. Напомним, родственница артистки вышла замуж заАлексея Мышинского в 2017 году.