Телеведущий рискует лишиться
самого дорогого – КВН. Создатели Клуба веселых и находчивых решили судиться с Александром
Масляковым.
Телеведущий рискует лишиться
самого дорогого – КВН. Создатели "Клуба веселых и находчивых" решили судиться с Александром
Масляковым.
Телеведущего долгие годы
считают хозяином КВН. Однако с своем праве на бренд и претензиях к Александру Маслякову
заявили представители одного из его истинных владельцев – тележурналиста Сергея
Муратова.
Муратов умер четыре года назад,
но у него осталась семья, которой достались исключительные авторские права,
передает Super.ru.
В столичный суд по интеллектуальным правам поступил иск с требованием
оспорить незаконное присвоение товарного знака "КВН" у фирмы Александра
Маслякова "АМИК".
Истцов возмущает то, что Александр
Масляков с 1986 года по сей день провозгласил себя владельцем всех прав на
"Клуб веселых и находчивых". Заявление уже приняли к производству. Первые же
слушания в суде состоятся в августе.
В свою очередь сторона тоже подала иск в арбитражный суд Москвы с требованием
оштрафовать оппонентов на три миллиона рублей. Причина – использование
товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории легендарной программы,
размещенной в YouTube.
Ранее
героем грязного скандала стал сын . Сына телеведущего заподозрили в аферах. Якобы,
он занимался жульничеством, связанным с популярной телеигрой. Как писали
"Дни.ру", в Сети появилось видео, на котором Масляков-младший складывает в
сумку огромные пачки денег. Ролик якобы был снят скрытыми камерами в кабинете
телеведущего.