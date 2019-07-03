Телеведущий рискует лишиться самого дорогого – КВН. Создатели Клуба веселых и находчивых решили судиться с Александром Масляковым.

Телеведущий рискует лишитьсясамого дорогого – КВН. Создатели "Клуба веселых и находчивых" решили судиться с АлександромМасляковым.Телеведущего долгие годысчитают хозяином КВН. Однако с своем праве на бренд и претензиях к Александру Масляковузаявили представители одного из его истинных владельцев – тележурналиста СергеяМуратова.Муратов умер четыре года назад,но у него осталась семья, которой достались исключительные авторские права,передает Super.ru.В столичный суд по интеллектуальным правам поступил иск с требованиемоспорить незаконное присвоение товарного знака "КВН" у фирмы АлександраМаслякова "АМИК".Истцов возмущает то, что АлександрМасляков с 1986 года по сей день провозгласил себя владельцем всех прав на"Клуб веселых и находчивых". Заявление уже приняли к производству. Первые жеслушания в суде состоятся в августе.В свою очередь сторона тоже подала иск в арбитражный суд Москвы с требованиемоштрафовать оппонентов на три миллиона рублей. Причина – использованиетоварного знака "КВН" в документальном фильме об истории легендарной программы,размещенной в YouTube.Ранеегероем грязного скандала стал сын . Сына телеведущего заподозрили в аферах. Якобы,он занимался жульничеством, связанным с популярной телеигрой. Как писали"Дни.ру", в Сети появилось видео, на котором Масляков-младший складывает всумку огромные пачки денег. Ролик якобы был снят скрытыми камерами в кабинететелеведущего.