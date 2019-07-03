Продюсер группы На-На отравился в клинику. Бари Алибасов подвергся болезненной процедуре.

Продюсер группы "На-На" отравился в клинику. Бари Алибасовподвергся болезненной процедуре.Шоумен прошел еще одно медицинское обследование. По словампредставителя продюсера Вадима Горжанкина, Бари Алибасов побывал угастроэнтеролога и сделал гастроскопию.Продюсер предоставил доказательства того, что действительноранее отравился жидкостью для чистки труб. PR-директор отметил, что врачи подтвердили диагноз, который ранееБари Алибасову поставили в НИИ имени Склифосовского, сообщает "Говорит Москва".Согласно медицинскомудокументу, у Бари Алибасова химический ожог пищевода и желудка. По словамврача, такие повреждения могут быть получены из-за "токсического действиящелочей и щелочеподобных веществ".Ранее сообщалось, что заподозрили винсценировке отравления. Многие представителироссийского шоу-бизнеса и рядовые россияне посчитали, что история с отравлениеми госпитализацией шоумена – всего лишь мерзкий спектакль ради, придуманныйради пиара.Напомним,в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпилжидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожогипищевода, желудка и дыхательных путей. В течение нескольких дней продюсер группы"На-На" провел в медикаментозной коме, но затем пошел на поправку. 17 июня шоуменавыписали из больницы.