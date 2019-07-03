Продюсер группы На-На отравился в клинику. Бари Алибасов
подвергся болезненной процедуре.
Продюсер группы "На-На" отравился в клинику. Бари Алибасов
подвергся болезненной процедуре.
Шоумен прошел еще одно медицинское обследование. По словам
представителя продюсера Вадима Горжанкина, Бари Алибасов побывал у
гастроэнтеролога и сделал гастроскопию.
Продюсер предоставил доказательства того, что действительно
ранее отравился жидкостью для чистки труб. PR-директор отметил, что врачи подтвердили диагноз, который ранее
Бари Алибасову поставили в НИИ имени Склифосовского, сообщает "Говорит Москва".
Согласно медицинскому
документу, у Бари Алибасова химический ожог пищевода и желудка. По словам
врача, такие повреждения могут быть получены из-за "токсического действия
щелочей и щелочеподобных веществ".
Ранее сообщалось, что заподозрили в
инсценировке отравления. Многие представители
российского шоу-бизнеса и рядовые россияне посчитали, что история с отравлением
и госпитализацией шоумена – всего лишь мерзкий спектакль ради, придуманный
ради пиара.
Напомним,
в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил
жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги
пищевода, желудка и дыхательных путей. В течение нескольких дней продюсер группы
"На-На" провел в медикаментозной коме, но затем пошел на поправку. 17 июня шоумена
выписали из больницы.