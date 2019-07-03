Бари Алибасов намерен подать в суд на Первый канал. Продюсер
обвинил создателей программы На самом деле во лжи.
Бари Алибасов намерен подать в суд на Первый канал. Продюсер
обвинил создателей программы "На самом деле" во лжи.
Бари Алибасов не отказывался в последний момент от съемок в
шоу Дмитрия Шепелева. За обвинения в срыве программы "На самом деле"
продюсер собирается привлечь Первый канал к суду.
Продюсер группы "На-на" утверждает, что съемки шоу
длились более четырех часов. Еще 4 часа заняла подготовка к процессу. А после
этого, во время эфира, по словам Бари Алибасова, "какие-то там умники"
заявили, что он подстроил свою болезнь и лечение ради пиара. Все, о чем говорилось в передаче, продюсер
назвал "наглым враньем".
"Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от "Первого
канала" и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям
рассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную", – цитирует
Алибасова .