Бари Алибасов намерен подать в суд на Первый канал. Продюсер обвинил создателей программы На самом деле во лжи.

Бари Алибасов намерен подать в суд на Первый канал. Продюсеробвинил создателей программы "На самом деле" во лжи.Бари Алибасов не отказывался в последний момент от съемок вшоу Дмитрия Шепелева. За обвинения в срыве программы "На самом деле"продюсер собирается привлечь Первый канал к суду.Продюсер группы "На-на" утверждает, что съемки шоудлились более четырех часов. Еще 4 часа заняла подготовка к процессу. А послеэтого, во время эфира, по словам Бари Алибасова, "какие-то там умники"заявили, что он подстроил свою болезнь и лечение ради пиара. Все, о чем говорилось в передаче, продюсерназвал "наглым враньем"."Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от "Первогоканала" и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителямрассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную", – цитируетАлибасова .