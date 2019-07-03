Допинг-службы решили повысить уровень внимания по отношению к спортсменам. Впредь за ними будут следить с особой строгостью.

Допинг-службы решили повысить уровень внимания по отношению к спортсменам. Впредь за ними будут следить с особой строгостью.Они составили список, в который вошли 107 человек из конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. Алина Загитова и Евгения Медведева тоже вошли в международный пул тестирования союза конькобежцев.Помимо них так оказалась и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Всего туда попало 25 спорсменов, представляющих Россию.В фигурном катании помимо Алины, Жени и Саши в пул вошли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и кроме того – Виктория Синицына и Никита Кацалапов.По данным "", В конькобежном спорте – Павел Кулижников, Денис Юсков, Анна Чернова, Ольга Фаткуллина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Руслан Захаров.В шорт-треке под особым контролем – Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирина.Специально будут следить за такими звездами мирового спорта, как Юдзуру Ханю (Япония), Свен Крамер (Голландия), Клаудия Пехштайн (Германия), Мартина Сабликова (Чехия), Габриэла Пападакис и Гийом Сизеров (Франция).