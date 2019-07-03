В Сети продолжают обсуждать поступок обнаглевшей Аллы Пугачевой. Многие недовольны ее фривольностью.

В Сети продолжают обсуждать поступок обнаглевшей Аллы Пугачевой. Многие недовольны ее фривольностью.На днях два представительских лимузина привезли Аллу с семьей на вокзал. И не просто ко входу, а к вагону. В одной машине дети, в другой примадонна и чемоданы. "Эй, холопы, подвиньтесь, тут звезда грузиться изволит!", – язвительно прокомментировалаизвестный скандальный блогер Лена Миро от лица Аллы Борисовны.Писательница в шоке от произошедшего и не пытается это скрыть. "Насколько такой заезд к вагону соответствует правилам безопасности? Да ни на сколько, чего уж там, это вопиющее нарушение!", – возмущается критик.По мнению Миро, машина могла легко кого-нибудь покалечить. Люди стоят в ожидании поезда и явно не готовы к появлению кортежа. Поэтому кто знает, как они себя поведут."Одно дело заехать на тротуар – очень плохо. Но перрон – это вообще за гранью!", – высказывается озверевшая блогер.Лена недоумевает, почему примадонна себе столько позволяет. Она задается вопросом, чем Пугачева это все заслужила "Нет, ничего хорошего Аллка в своей жизни не сделала. Просто есть *****[простак, позволяющий себя обманывать – прим. ред.], которые ей это всё позволяют", – утверждает скандальный эксперт.В конце она отмечает, что в Риге, куда изначально и ехала певица на том самом поезде, ей такой роскоши не позволили. "Там людей уважают. А у нас вот такое хамство!", – добавила писательница.