В матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд сборная России обыграла команду Италии (63:54). Президент Российской Федерации Баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от выхода россиянок в четвертьфинал турнира.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд сборная России обыграла команду Италии (63:54). Президент Российской Федерации Баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от выхода россиянок в четвертьфинал турнира."Отличная победа! Поздравляю наших девушек и крайне рад за них, – приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ. – Они попали в очень сложную группу, были в шаге от вылета. Со всех сторон на них оказывалось серьезное давление. Но они с честью вышли из тяжелой ситуации: и с Белоруссией добились необходимого результата, и сегодня выиграли".Напомним, в четвертьфинале турнира сборная России 4 июля сыграет с командой Испании.