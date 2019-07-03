На заводе работает более 920 человек

На заводе работает более 920 человекСити-менеджер Владимира Андрей Шохин провёл рабочую встречу с руководством завода «Автоприбор», который основали в далеком 1932 году. Завод входил в легендарную «семёрку» крупнейших промышленных предприятий областной столицы.Андрею Шохину показали цеха, он пообщался с работниками.Глава городской администрации подчеркнул, что мэрия поддерживает возрождение «Автоприбора» не на словах, а на деле. Городу по-настоящему нужны стабильно работающие промышленные производства, а горожанам - рабочие места с достойной зарплатой.Как рассказала гендиректор ООО «НПК» «Автоприбор» Татьяна Диесперова, сегодня на «Автоприборе» работает больше 920 человек, средняя оплата труда сотрудников рабочих специальностей превышает 29 тысяч рублей. Завод готов принять ещё, как минимум, 55 человек, но не может найти квалифицированные кадры - прежде всего, станочников.Коммерческий директор «Автоприбора» Гарий Етумян рассказал, что на замену заводского оборудования направили более одного миллиарда рублей, и это только начало. Как он выразился: «Не сомневайтесь, мы пришли во Владимир всерьёз и надолго».Заводу удалось сохранить технологические и конструкторские возможности для работы на рынке автокомпонентов отечественного производства. Портфель заказов ООО «НПК «Автоприбор» насчитывает более 150 потребителей, среди которых «Группа компаний ГАЗ», МАЗ, УАЗ, КамАЗ, GM-АВТОВАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, «Русская механика», предприятия оборонного комплекса, а также «БЕЛАЗ-холдинг» и «Минский тракторный завод» из Беларуси.